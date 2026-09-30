Fatehabad News: पांच साल से एक ही जगह तैनात 40 से ज्यादा नर्सिंग ऑफिसर के होंगे तबादले

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ज्ञापन में नर्सिंग ऑफिसर सुमित्रा, संदीप कुमार, पूनम रानी, आशा आहुजा ने कहा कि मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के संबंध में उनकी विभिन्न मांगों और समस्याओं से नर्सिंग एम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से मुख्यमंत्री और संबंधित उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है। इसके बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है।नर्सिंग ऑफिसरों ने बताया कि एसोसिएशन के निर्धारित कार्यक्रम के तहत मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं होने पर 5, 6 और 7 अक्तूबर को सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक दो घंटे की सांकेतिक हड़ताल की जाएगी। नर्सिंग ऑफिसरों ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर उचित विचार नहीं किया गया तो भविष्य में आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सकता है। नागरिक अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर के अलावा पिछले पांच साल से एक ही जगह पर डयूटी दे रहे चिकित्सकों के भी तबादले होंगे। इसमें 6 से 7 डॉक्टर शामिल है।