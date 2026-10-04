Fatehabad News: ज्वैलर से लूट का पर्दाफाश, पड़ोसी निकला मास्टरमाइंड, तीन गिरफ्तार

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डीएसपी (यातायात) जय सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में गांव सिधानी निवासी जगसीर उर्फ जस्सी, पंजाब के नया गांव निवासी लवप्रीत और धूरी के गुरुनानकपुरा मोहल्ला निवासी दीपक उर्फ काला शामिल हैं। उन्होंने बताया कि एक अक्तूबर को दी शिकायत में गांव चांदपुरा निवासी जश्नप्रीत सिंह ने बताया कि उसकी गांव सिधानी में सोने-चांदी के आभूषणों की दुकान है। 28 सितंबर की शाम करीब 6:50 बजे वह दुकान बंद कर बाइक से अपने गांव जा रहा था। चांदपुरा-सिधानी रोड पर पेट्रोल पंप के पास बाइक सवार नकाबपोश दो युवकों ने रास्ता रोक लिया। दोनों ने हथियार दिखाकर उसके हाथ से आभूषणों से भरा बैग छीन लिया। इसमें चार किलोग्राम चांदी और करीब पांच ग्राम सोने के आभूषण थे। इसकी सूचना मिलने पर थाना जाखल प्रभारी निरीक्षक बलराज पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और आरोपियों की तलाश शुरू की। इसी दिन पुलिस ने पड़ोसी ज्वैलर जगसीर उर्फ जस्सी को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर एक किलो 626 ग्राम चांदी के आभूषण बरामद किए गए। जगसीर से पूछताछ के आधार पर लवप्रीत और दीपक उर्फ काला को 2 अक्तूबर को गिरफ्तार किया। लवप्रीत से 700 ग्राम चांदी और चार ग्राम सोने के आभूषण बरामद हुए, जबकि दीपक उर्फ काला से एक किलो 164 ग्राम चांदी के आभूषण बरामद किए गए।वारदात से पहले की रेकीजगसीर ने घटनास्थल और ज्वैलर जश्नप्रीत सिंह की गतिविधियों की रेकी की। इसके लिए वह जश्नप्रीत की बाइक मांगकर ले गया और इसी बाइक से दीपक के जरिए रेकी करवाई। इसके बाद दीपक और लवप्रीत ने वारदात को अंजाम दिया। डीएसपी जय सिंह ने बताया कि जगसीर ने लवप्रीत, दीपक और नाबालिग के साथ मिलकर लूट की साजिश रची थी। वारदात के बाद आरोपी हिमाचल भाग गए। तीनों ने लूटे गए आभूषण आपस में बांट लिए।