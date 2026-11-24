Fatehabad News: नगर में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Tue, 24 Nov 2026 11:44 PM IST
विज्ञापन
शिविर
गर्भवती जांच : फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में गर्भवती के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर सुबह 9 बजे।
दिव्यांग प्रमाणपत्र : फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में दिव्यांग प्रमाणपत्र के लिए शिविर सुबह 10 बजे।
-
प्रदर्शन
रोष : फतेहाबाद के लघु सचिवालय में नहरी पानी की मांग के समर्थन में किसानों का प्रदर्शन सुबह 9 बजे।
-
ट्रायल
वॉलीबाल खेल : गांव किरढान में वॉलीबाल प्रतियोगिता के लिए खेल मैदान में ट्रायल सुबह 10 बजे।
-
धर्मकर्म
शिलान्यास : गांव लहरियां में मातारानी गो सेवा समिति की तरफ से गोशाला का शिलान्यास सुबह 10 बजे।
विज्ञापन
गर्भवती जांच : फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में गर्भवती के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर सुबह 9 बजे।
दिव्यांग प्रमाणपत्र : फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में दिव्यांग प्रमाणपत्र के लिए शिविर सुबह 10 बजे।
-
प्रदर्शन
रोष : फतेहाबाद के लघु सचिवालय में नहरी पानी की मांग के समर्थन में किसानों का प्रदर्शन सुबह 9 बजे।
-
ट्रायल
वॉलीबाल खेल : गांव किरढान में वॉलीबाल प्रतियोगिता के लिए खेल मैदान में ट्रायल सुबह 10 बजे।
-
धर्मकर्म
शिलान्यास : गांव लहरियां में मातारानी गो सेवा समिति की तरफ से गोशाला का शिलान्यास सुबह 10 बजे।