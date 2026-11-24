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गर्भवती जांच : फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में गर्भवती के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर सुबह 9 बजे।

दिव्यांग प्रमाणपत्र : फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में दिव्यांग प्रमाणपत्र के लिए शिविर सुबह 10 बजे।

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प्रदर्शन

रोष : फतेहाबाद के लघु सचिवालय में नहरी पानी की मांग के समर्थन में किसानों का प्रदर्शन सुबह 9 बजे।

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ट्रायल

वॉलीबाल खेल : गांव किरढान में वॉलीबाल प्रतियोगिता के लिए खेल मैदान में ट्रायल सुबह 10 बजे।

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धर्मकर्म

शिलान्यास : गांव लहरियां में मातारानी गो सेवा समिति की तरफ से गोशाला का शिलान्यास सुबह 10 बजे।

शिविर