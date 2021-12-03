Fatehabad News: नगर में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Mon, 23 Nov 2026 12:35 AM IST
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नगर में आज
विरोध प्रदर्शन
प्रदर्शन : फतेहाबाद के लघुसचिवालय गेट पर नहरी पानी को लेकर किसानों का प्रदर्शन सुबह 9 बजे
जनसुनवाई
बैठक : फतेहाबाद के डीपीआरसी हॉल में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी की अध्यक्षता में जनपरिवाद समिति की बैठक दोपहर 2 बजे
धर्मकर्म
नगर कीर्तन : जगजीवनपुरा स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा से नगर कीर्तन सुबह 11 बजे
स्वास्थ्य
शिविर : नागरिक अस्पताल में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए शिविर सुबह 10 बजे
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विरोध प्रदर्शन
प्रदर्शन : फतेहाबाद के लघुसचिवालय गेट पर नहरी पानी को लेकर किसानों का प्रदर्शन सुबह 9 बजे
जनसुनवाई
बैठक : फतेहाबाद के डीपीआरसी हॉल में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी की अध्यक्षता में जनपरिवाद समिति की बैठक दोपहर 2 बजे
धर्मकर्म
नगर कीर्तन : जगजीवनपुरा स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा से नगर कीर्तन सुबह 11 बजे
स्वास्थ्य
शिविर : नागरिक अस्पताल में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए शिविर सुबह 10 बजे