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विरोध प्रदर्शन

प्रदर्शन : फतेहाबाद के लघुसचिवालय गेट पर नहरी पानी को लेकर किसानों का प्रदर्शन सुबह 9 बजे

जनसुनवाई

बैठक : फतेहाबाद के डीपीआरसी हॉल में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी की अध्यक्षता में जनपरिवाद समिति की बैठक दोपहर 2 बजे

धर्मकर्म

नगर कीर्तन : जगजीवनपुरा स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा से नगर कीर्तन सुबह 11 बजे

स्वास्थ्य

शिविर : नागरिक अस्पताल में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए शिविर सुबह 10 बजे

नगर में आज