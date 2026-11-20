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प्रदर्शन : नहरी पानी की मांग, फतेहाबाद के लघु सचिवालय के बाहर किसान संगठन का प्रदर्शन सुबह 9 बजे से।

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राजनीति

बैठक : फतेहाबाद के जाट धर्मशाला में जननायक जनता पार्टी की बैठक सुबह 11 बजे।

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सम्मेलन : फतेहाबाद के योग नगर में इनेलो का सम्मेलन दोपहर 12 बजे।

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अपराजिता

जागरूकता : टोहाना के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अमर उजाला फाउंडेशन की तरफ से अपराजिता के तहत जागरूकता कार्यक्रम दोपहर 12 बजे

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धर्मकर्म

जागरण : फतेहाबाद की अरोड़वंश धर्मशाला में सर्वश्री वैष्णो भजन मंडल की ओर से जागरण रात 8 बजे से।

रोष