Fatehabad News: नगर में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Fri, 20 Nov 2026 11:15 PM IST
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रोष
प्रदर्शन : नहरी पानी की मांग, फतेहाबाद के लघु सचिवालय के बाहर किसान संगठन का प्रदर्शन सुबह 9 बजे से।
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राजनीति
बैठक : फतेहाबाद के जाट धर्मशाला में जननायक जनता पार्टी की बैठक सुबह 11 बजे।
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सम्मेलन : फतेहाबाद के योग नगर में इनेलो का सम्मेलन दोपहर 12 बजे।
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अपराजिता
जागरूकता : टोहाना के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अमर उजाला फाउंडेशन की तरफ से अपराजिता के तहत जागरूकता कार्यक्रम दोपहर 12 बजे
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धर्मकर्म
जागरण : फतेहाबाद की अरोड़वंश धर्मशाला में सर्वश्री वैष्णो भजन मंडल की ओर से जागरण रात 8 बजे से।
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प्रदर्शन : नहरी पानी की मांग, फतेहाबाद के लघु सचिवालय के बाहर किसान संगठन का प्रदर्शन सुबह 9 बजे से।
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राजनीति
बैठक : फतेहाबाद के जाट धर्मशाला में जननायक जनता पार्टी की बैठक सुबह 11 बजे।
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सम्मेलन : फतेहाबाद के योग नगर में इनेलो का सम्मेलन दोपहर 12 बजे।
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अपराजिता
जागरूकता : टोहाना के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अमर उजाला फाउंडेशन की तरफ से अपराजिता के तहत जागरूकता कार्यक्रम दोपहर 12 बजे
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धर्मकर्म
जागरण : फतेहाबाद की अरोड़वंश धर्मशाला में सर्वश्री वैष्णो भजन मंडल की ओर से जागरण रात 8 बजे से।