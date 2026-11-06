Fatehabad News: नगर में आज

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प्रदर्शन : फतेहाबाद के लघु सचिवालय के बाहर किसानों का धरना सुबह 9 बजे से।

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स्वास्थ्य

टीकाकरण : फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में किशोरियों के लिए टीकाकरण शिविर सुबह 9 बजे।

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धर्मकर्म

सत्संग : रतिया के पुराना गुरुद्वारा में सत्संग सुबह 10 बजे।

रोष