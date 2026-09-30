Fatehabad News: दोस्तों से कहा था तैयार रहना शाम को मोमोज खाने चलेंगे

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जानकारी के अनुसार, गौरव के बुधवार को पेपर खत्म हुए थे। वह दोपहर 12 बजे स्कूल से घर लौटा था। स्कूल के बाद वह ट्यूशन पढ़ने वाली मैडम के घर भी गया था। वहां उसने अपने साथियों के साथ मस्ती की थी।पेपर खत्म होने की खुशी में उसने दोस्तों से शाम 6 बजे पार्टी करने और मोमोज खाने की बात कही थी। इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया। मृतक के ताऊ प्रेमप्रकाश ने भी कुछ दिन पहले सुसाइड किया था।बैग में मिला कागज, दिल बना और मां का नाम लिखा मिला : घटनास्थल पर पहुंची पुलिस टीम ने जांच शुरू की। गौरव घर पर ग्रिल की एंगल में फंदे पर लटका मिला। जांच अधिकारी बीरबल का कहना है कि मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। स्कूल बैग में कागल मिला है, जिसमें उसने दिल बना रखा है और मां का नाम लिखा हुआ है।