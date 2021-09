{"_id":"6148c5ab8ebc3e916974dc7a","slug":"guruji-s-meeting-and-training-starts-as-soon-as-the-school-opens-who-will-teach-the-student-fatehabad-news-hsr6122593192","type":"story","status":"publish","title_hn":"Guruji's meeting and training starts as soon as the school opens, who will teach the student","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो

Updated Mon, 20 Sep 2021 11:02 PM IST Updated Mon, 20 Sep 2021 11:02 PM IST

ख़बर सुनें

जिले में डेंगू का प्रकोप एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। शहर फतेहाबाद में डेंगू के दो मरीज मिले है। फतेहाबाद के भट्टू रोड स्थित अग्रवाल कॉलोनी निवासी बच्चा और ठाकर बस्ती निवासी एक युवती में डेंगू की पुष्टि हुई है। जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या 15 हो गई है। वहीं जिले में अभी तक मलेरिया और चिकनगुनिया का एक-एक मरीज मिल चुके हैं।

डेंगू का प्रकोप बढ़ने के साथ स्वास्थ्य विभाग ने सर्वे भी बढ़ा दिया है। टीमों को डोर टू डोर सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं। टीमें घरों में जाकर पानी के टैंक, कूलर, गमलों की जांच करेंगे और दवाई का छिड़काव करेंगे। लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि सर्वे के दौरान लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं।

जिले में अब तक डेंगू और मलेरिया की स्थिति

वर्ष डेंगू

2015 189

2016 38

2017 419

2018 56

2019 29

2020 35

2021 15

यह हैं लक्षण

बुखार आना

सिर के अगले हिस्से में दर्द होना

आंख के पिछले हिस्से में दर्द होना

मांस-पेशियों और जोड़ों में दर्द होना

उल्टी आना और भूख कम लगना

ऐसे करें बचाव

डेंगू बुखार के लक्षण होने पर जांच करवाएं। नागरिक अस्पताल में जांच निशुल्क है।

मरीज पैरासिटामोल की गोली लें।

पेय पदार्थ ज्यादा से ज्यादा लें।

ये मच्छर दिन के समय काटता है इसलिए सावधानी बरतें

स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार घर-घर जाकर सर्वे कर रही हैं और लोगों को जागरूक कर रही है। लोगों से भी अपील है कि वह अपने घर के आसपास पानी एकत्रित न होने दें। किसी मरीज में डेंगू और मलेरिया के लक्षण मिलें तो स्वास्थ्य केंद्र में आकर जांच करवाएं।

- डॉ. हनुमान, उप सिविल सर्जन।