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इसके बाद कांग्रेस विधायक बलवान सिंह को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगें रखीं। प्रदर्शनकारी अतिथि अध्यापकों ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2014 में उन्हें नियमित करने का वादा किया था। 12 साल बीतने के बाद भी यह वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लगातार उनका शोषण कर रही है।उनके अनुसार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी उन्हें नियमित करने तथा वर्ष 2014 से एरियर देने के संबंध में आदेश जारी किए जा चुके हैं। इसके बावजूद सरकार ने स्पीकिंग ऑर्डर जारी कर नियमित करने से इन्कार कर दिया।अतिथि अध्यापकों ने चेतावनी दी कि 26 नवंबर को होने वाली विधानसभा बैठक में उनकी मांगों का समाधान नहीं हुआ तो 29 नवंबर को परिवारों और कर्मचारी संगठनों के साथ मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा।इसके अलावा दिसंबर में दिल्ली में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में भी वे भाग लेंगे। प्रदर्शन में सर्वजीत सिंह बीघड़, लादेश कुमार, संदीप कुमार, प्रदीप कुमार, सीमा रानी, मंदीप कौर मौजूद रहे।