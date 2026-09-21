फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   Gram Sabha meeting in Pilchhiyan adjourned due to lack of quorum

Fatehabad News: पिलछियां में कोरम पूरा न होने से ग्राम सभा की बैठक स्थगित

Mon, 21 Sep 2026 10:29 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Mon, 21 Sep 2026 10:29 PM IST
विज्ञापन
Gram Sabha meeting in Pilchhiyan adjourned due to lack of quorum
फतेहाबाद। बैठक की अध्यक्षता करते हुए एडीसी अनुराग ढालियास्त्रोत प्रशासन
फतेहाबाद। नागपुर खंड के गांव पिलछियां में परिवार पहचान पत्र के विवरणों की जांच के लिए आयोजित ग्राम सभा में आवश्यक कोरम पूरा नहीं हुआ। इस कारण बैठक स्थगित करनी पड़ी। एडीसी अनुराग ढालिया ने अधिक ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन

ग्राम सभा की अध्यक्षता एडीसी अनुराग ढालिया ने की। इसमें विशेष रूप से परिवार पहचान पत्र में दर्ज 1 लाख 80 हजार रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों की आय के सत्यापन पर चर्चा होनी थी। इसके साथ परिवार की संरचना, अंत्योदय अन्न योजना की स्थिति, आवास और परिवार के सदस्यों के व्यवसाय से जुड़ी जानकारी की वास्तविक स्थिति जांची जानी थी।
विज्ञापन

बैठक में आवश्यक कोरम पूरा नहीं होने के कारण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। एडीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगली ग्राम सभा में अधिक से अधिक ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बीडीपीओ को ग्राम सचिव के माध्यम से व्यापक मुनियादी करवाने के निर्देश दिए। साथ ही संबंधित परिवारों का सर्वे करवाकर अगली ग्राम सभा को सफल बनाने के लिए आवश्यक तैयारी पूरी करने को कहा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed