Fatehabad News: टैलेंट हंट में छात्राओं ने गायन और नृत्य कर दिखाई प्रतिभा

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कार्यक्रम में पूर्व प्राचार्य डॉ. राजेश मेहता मुख्य अतिथि रहे। प्राचार्या डॉ. लखबीर कौर ने उनका स्वागत किया। छात्राओं को संबोधित करते हुए प्राचार्या ने कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी में कोई न कोई विशेष प्रतिभा होती है। जरूरत उसे पहचानने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की है। ऐसे मंच छात्राओं को अपनी क्षमता पहचानने और उन्हें निखारने का अवसर देते हैं।मुख्य अतिथि डॉ. राजेश मेहता ने छात्राओं की प्रस्तुतियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक गतिविधियां विद्यार्थियों के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास में अहम भूमिका निभाती हैं। इनसे आत्मविश्वास बढ़ता है। साथ ही रचनात्मकता और मंच पर अपनी बात रखने का कौशल भी विकसित होता है।कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने विभिन्न नृत्य शैलियों और गायन की प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम का समन्वय और संचालन सांस्कृतिक समिति की संयोजक डॉ. रीटा ने किया। डॉ. मीनाक्षी और मंजू बाला ने आयोजन में सहयोग दिया।