Fatehabad News: नहर किनारे मिले एक्सपायरी कीटनाशक और हजारों बीज पैकेट डंप करवाए

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सूचना मिलने पर कृषि विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने दवाइयों के बैच नंबर नोट किए। एसडीएम के निर्देश पर एक्सपायरी दवाइयों को गहरा गड्ढा खुदवाकर उसमें डंप करवा दिया गया। वहीं सामान फेंकने वालों की पहचान के लिए आसपास की सड़कों पर लगे कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।सुबह सैर पर निकले लोगों ने नहर के आसपास बड़ी मात्रा में कृषि दवाइयां और बीज पड़े देखे तो मौके पर भीड़ जुट गई। इसके बाद कुछ दुकानदारों, कबाड़ बीनने वालों, पशुपालकों और अन्य लोगों ने वहां से सामान उठाना शुरू कर दिया।कई लोग दवाइयां और बीज के पैकैट बोरियों व वाहनों में भरकर ले गए। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने सल्फास और कीटनाशक की बोतलों से प्लास्टिक व एल्युमिनियम निकालने के बाद सामग्री वहीं छोड़ दी। इससे क्षेत्र में तेज दुर्गंध फैल गई।खंड कृषि अधिकारी संदीप ने लोगों से अपील की कि मौके से उठाई गई किसी भी दवा या बीज का इस्तेमाल न करें। सामग्री में घातक जहर और रसायन हो सकते हैं। इसे बच्चों और पशुओं की पहुंच से दूर रखें। जांच के बाद नियमानुसार विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।