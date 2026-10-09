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Fatehabad News: महिला पुलिसकर्मियों से बदसलूकी के विरोध में भाजपा का प्रदर्शन

Fri, 09 Oct 2026 11:28 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Fri, 09 Oct 2026 11:28 PM IST
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BJP protests against the mistreatment of female police personnel
फतेहाबाद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पूतला फूंकते भाजपा कार्यकर्ता। प्रवक्ता
फतेहाबाद। भाजपा कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को जिलाध्यक्ष प्रवीन जोड़ा के नेतृत्व में कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान महिला पुलिसकर्मियों से कथित बदसलूकी पर रोष जताया और कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ नारेबाजी की।
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प्रवीन जोड़ा ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना सभी राजनीतिक दलों का अधिकार है। लेकिन इसकी आड़ में कानून व्यवस्था को चुनौती देना और ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों से दुर्व्यवहार करना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान महिला पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी की गई।
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उन्होंने राहुल गांधी से इस मामले में देश की महिलाओं और जनता से माफी मांगने की मांग की। जोड़ा ने कहा कि सांविधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से जिम्मेदार और मर्यादित आचरण की अपेक्षा की जाती है। उन्होंने कांग्रेस पर लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन नहीं करने का आरोप भी लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस राजनीतिक साजिशें रच रही है।
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कांग्रेस जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने महिला पुलिसकर्मियों से कथित दुर्व्यवहार की जांच की मांग भी उठाई। प्रदर्शन में जिला उपाध्यक्ष जगदीश राय शर्मा, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष डॉ. सुमन बजाज, संजय सिंगला, डॉ. रणजीत ओड, विक्रम शर्मा, बनवारीलाल गहलोत, आर्यन ग्रोवर, अमृतपाल खुंबर सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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