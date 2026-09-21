Fatehabad News: डीएपी लेने के लिए किसानों की कतार, धक्का-मुक्की के बाद पुलिस ने बंटवाए टोकन

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किसानों को रविवार को केंद्र पर डीएपी खाद पहुंचने की सूचना मिली थी। सोमवार सुबह केंद्र खुलने से पहले ही बड़ी संख्या में किसान पहुंच गए। कुछ ही देर में किसानों की संख्या बढ़ती गई। इससे खाद वितरण व्यवस्था संभालना मुश्किल हो गया।हालात बिगड़ते देख इफको किसान सेवा केंद्र के इंचार्ज मुकेश कुमार रिकॉर्ड लेकर भूना पुलिस थाने पहुंच गए। पुलिस की निगरानी में थाने के बाहर किसानों की लाइन लगवाई गई। इसके बाद किसानों को टोकन वितरित किए गए।केंद्र इंचार्ज मुकेश कुमार ने बताया कि केंद्र पर डीएपी खाद के 2400 बैग पहुंचे हैं। टोकन के आधार पर किसानों को निर्धारित मात्रा में खाद दी जा रही है। इससे वितरण व्यवस्था व्यवस्थित रखने में मदद मिलेगी। साथ ही किसी किसान को जरूरत से अधिक खाद नहीं मिलेगी।लाइन में लगे किसान रमेश पूनिया, राजेंद्र सिंह, कृष्ण कुमार, सुखविंदर सिंह, बलजीत सिंह और हरपाल सिंह ने बताया कि वे रविवार शाम से खाद लेने का प्रयास कर रहे हैं। सोमवार सुबह से ही किसान कतार में खड़े रहे। किसानों ने बताया कि गेहूं की बिजाई का सीजन शुरू होने के साथ डीएपी की मांग बढ़ गई है। इसी कारण वे पहले से ही खाद का इंतजाम करना चाहते हैं ताकि बिजाई के समय परेशानी न हो।