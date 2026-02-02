Fatehabad News: नहरबंदी से किसान परेशान, सरसों की बिजाई प्रभावित होने का खतरा

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फतेहाबाद की मुख्य ब्रांच में करीब दो सप्ताह तक की नहरबंदी है। किसान किशनलाल, पवन मायल, रविंद्र सिंह और भूपेंद्र रंधावा ने बताया कि अक्तूबर सरसों की बिजाई के लिए उचित समय होता है। जिले के राजस्थान के साथ लगते क्षेत्र में भट्टू खंड में भूमिगत पानी कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसे में किसान सिंचाई के लिए नहर के पानी पर निर्भर हैं। समय रहते नहर में पानी छोड़ा गया तो सरसों की बिजाई के रकबे में कमी आने की उम्मीद है।जिले में 60 हजार एकड़ में होती है सरसों की बिजाईजिले में करीब 60 हजार एकड़ में सरसों की बिजाई की जाती है। बुधवार सुबह से हु़ई नहरबंदी से किसानों को सरसों की बिजाई करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। राज्य में सरसों की बिजाई का सबसे उत्तम और सही समय 10 से 25 अक्तूबर के बीच माना जाता है। किसानों ने सिंचाई विभाग से मांग की है कि फसलों की बिजाई के महत्वपूर्ण समय को देखते हुए नहर में दोबारा पानी छोड़ा जाए ताकि किसानों को राहत मिल सके और सरसों की बिजाई का काम समय पर पूरा हो सके।::::::::::::बलियाला हेड से फतेहाबाद की मुख्य ब्रांच में पानी बंद किया है। सिंचाई विभाग को मुख्यालय से नहर बंद करने का आदेश मिला है। फिलहाल यह नहरबंदी दो सप्ताह तक की है जैसे ही नहरों में पानी छोड़ने के आदेश मिलेंगे पानी चला दिया जाएगा।श्यामलाल धींगड़ा, कार्यकारी अभिंयता, सिंचाई विभाग, फतेहाबाद।