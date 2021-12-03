फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   Bus service to Salasar starts today.

Fatehabad News: सालासर के लिए बस सेवा आज से

Thu, 15 Oct 2026 01:29 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Thu, 15 Oct 2026 01:29 AM IST
विज्ञापन
Bus service to Salasar starts today.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

फतेहाबाद। शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर सालासर धाम में उमड़ने वाली श्रद्धा को देखते हुए हरियाणा रोडवेज का फतेहाबाद डिपो श्रद्धालुओं की राह आसान बनाने के लिए वीरवार सुबह से विशेष बस सेवा शुरू करेगा। इससे श्रद्धालु सुविधाजनक सफर कर सालासर बालाजी के दर्शन कर सकेंगे।

हिसार रोड स्थित नए बस स्टैंड से सुबह 10 बजकर 10 मिनट पर रवाना होने वाली यह बस उसी दिन शाम को वापस फतेहाबाद पहुंचेगी। विशेष बस सेवा 26 अक्तूबर तक जारी रहेगी। फतेहाबाद से सालासर तक का किराया 280 रुपये निर्धारित किया गया है।
विज्ञापन


रोडवेज की नियमित बस सुबह 9 बजे फतेहाबाद से सालासर के लिए रवाना होती है और रात को वहीं ठहरती है। यह बस अगले दिन सुबह वापस फतेहाबाद आती है। इसके विपरीत, मेले के लिए चलाई जा रही विशेष बस शाम 5 बजे सालासर से वापस रवाना होगी। इससे श्रद्धालु बालाजी के दर्शन कर उसी दिन घर लौट सकेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन


30 रुपये किराया भी बचेगा :

नियमित बस हिसार, राजगढ़, चूरू, फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ होते हुए सालासर पहुंचती है जबकि विशेष बस हिसार, राजगढ़, चूरू और फतेहपुर से सीधे सालासर जाएगी। इस मार्ग से यात्रियों के समय के साथ करीब 30 रुपये किराये की भी बचत होगी। सुबह 9 बजे और 10 बजकर 10 मिनट पर बसों के संचालन से श्रद्धालुओं को अपनी सुविधा के अनुसार यात्रा का विकल्प मिलेगा। सालासर बालाजी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं।


:::::::::::

शरद पूर्णिमा मेले को देखते हुए 26 अक्तूबर तक विशेष बस चलाई जाएगी ताकि श्रद्धालुओं को आवागमन में सुविधा मिल सके। विशेष बस सेवा से निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने और आवागमन सुगम बनाने में मदद मिलेगी। -मनोज कुमार, महाप्रबंधक, रोडवेज डिपो
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed