हरियाणा: नशा तस्करों को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर हमला, एक आरोपी को भगाया, एएसआई घायल 

फतेहाबाद के जाखल की बाजीगर बस्ती में नशा तस्करी कर रहे लोगों को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हमलावर नशा तस्करी कर रहे एक युवक को छुड़ाने में भी कामयाब हो गए। लेकिन पुलिस ने मौके से एक युवक को काबू कर उससे नशे में प्रयुक्त होने वाली 140 गोलियां बरामद कर ली। वहीं हमले में एक एएसआई भी घायल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

#WATCH | Haryana: Family members & neighbours of some drug peddlers manhandled a Police team in Bazigar Basti of Fatehabad, to help the accused flee from the spot. The team had raided the area & was taking them to Police station after arrest. (09.07)