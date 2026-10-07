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Fatehabad News: कैंटर चालक को हिरासत में लिया तो पोस्टमार्टम के लिए माने परिजन

Wed, 07 Oct 2026 10:43 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Wed, 07 Oct 2026 10:43 PM IST
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Family members agreed to the post-mortem after the Canter driver was taken into custody
मृतक युवक के परिजन पुलिस प्रशासन कोकैंटर चालक को पकड़ने और पोस्टमार्टम न करवाने की मांग करते
रतिया। बुढलाडा रोड पर मंगलवार देर शाम हुए सड़क हादसे में विकास कुमार (27) की मौत के बाद परिजनों ने कैंटर चालक की गिरफ्तारी तक पोस्टमार्टम और शव लेने से इन्कार कर दिया। बुधवार शाम कैंटर चालक अशोक कुमार को हिरासत में लेने के बाद परिजन शांत हुए और पोस्टमार्टम के लिए राजी हो गए।
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परिजनों का आरोप था कि विकास की बाइक सड़क किनारे खड़े कैंटर से टकराई थी। इसके बाद वह सड़क पर गिर गया और पीछे से आ रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आ गया। बुधवार को पुलिस टीम नागरिक अस्पताल पहुंची। यहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जानी थी।
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मृतक के पिता भूप सिंह सहित मुकेश, राकेश, जसवंत, जोगिंदर और अन्य परिजनों ने पुलिस के समक्ष कैंटर को कब्जे में लेने और उसके चालक को गिरफ्तार करने की मांग रखी। परिजनों ने कहा कि कैंटर चालक पर कार्रवाई होने तक वे न तो पोस्टमार्टम करवाएंगे और न ही शव घर लेकर जाएंगे। इससे अस्पताल में स्थिति तनावपूर्ण हो गई।
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मौके पर पहुंचे जांच अधिकारी शहर थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने परिजनों को बताया कि पुलिस ने हादसे में शामिल ट्रैक्टर चालक विक्की निवासी जिला मानसा पंजाब को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया लेकिन वे कैंटर चालक की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे।

शाम को पुलिस ने रतिया निवासी कैंटर चालक अशोक कुमार को हिरासत में ले लिया। इसके बाद परिजन शांत हुए और शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए राजी हो गए। जांच अधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया कि हादसे के मामले में पहले ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार किया गया था। अब कैंटर चालक अशोक कुमार को भी हिरासत में लिया गया है। पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया गया है।
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