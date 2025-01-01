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उन्होंने मामलों में निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने की मांग की। प्रदर्शन की अगुवाई बार प्रधान महेश तनेजा ने की। उन्होंने बताया कि बार के स्थायी सदस्य एडवोकेट वरुण जैन ने नायब तहसीलदार की कार्यशैली के संबंध में लिखित शिकायत दी है। इसके बाद बार एसोसिएशन ने एकजुट होकर विरोध दर्ज कराया।एडवोकेट वरुण जैन ने बताया कि उनके पिता पवन कुमार से जुड़े तकसीम के चार मामले नायब तहसीलदार न्यायालय में विचाराधीन हैं। इन मामलों में एसडीएम कोर्ट के आदेश के खिलाफ 10 नवंबर को कमिश्नर कोर्ट हिसार में अपील दायर की गई थी। सुनवाई के लिए 26 नवंबर की तारीख तय थी।वरुण जैन के अनुसार 18 नवंबर को नायब तहसीलदार कोर्ट में पेश होकर उन्होंने लंबित अपील का हवाला दिया और शपथ पत्र देकर 26 नवंबर के बाद की तारीख मांगी थी। उन्हें बाद की तारीख देने का आश्वासन मिला था। आरोप है कि 20 नवंबर को पता चला कि 18 नवंबर की पिछली तारीख में ही परवाना नक्शा जारी कर दिया गया और बिना सूचना या अगली पेशी तय किए सनद तकसीम भी तैयार कर ली गई।अधिवक्ताओं ने इसे न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध बताते हुए कार्रवाई की मांग की। बार प्रधान महेश तनेजा ने कहा कि वे उच्च अधिकारियों से मिलकर शिकायत करेंगे। वहीं नायब तहसीलदार बलवान सिंह ने कहा कि उन्होंने बिना किसी पक्षपात के नियमों के अनुसार कार्रवाई की है।