Fatehabad News: सेवा के संकल्प से हर घर पहुंचेगी सरकार की योजनाएं

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक दुड़ाराम ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी घर-घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से समन्वय के साथ कार्य करते हुए पात्र लाभार्थियों की पहचान करने और उन्हें योजनाओं से जोड़ने की अपील की।भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रवीण जोड़ा ने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार की ओर से विभिन्न वर्गों के लिए अनेक योजनाएं लागू की गई हैं। उन्होंने कहा कि योजनाओं की जानकारी के साथ आवेदन और लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया से भी नागरिकों को अवगत कराना आवश्यक है।विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भी अपनी-अपनी योजनाओं के बारे में बताया। एक माह तक चलने वाले इस अभियान के दौरान पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इस अवसर पर डीसी डॉ. विवेक भारती, एडीसी अनुराग ढालिया, एसडीएम राजेश कुमार मौजूद रहे।