Fatehabad News: पुलिस फोर्स की मौजूदगी में पालिका से निकाले डोर-टू-डोर सफाई वाहन

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नगर पालिका सचिव शुभम कुमार ने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस की मदद से डोर टू डोर कचरा उठान के तीन टाटा एस वाहन, ट्रैक्टर-ट्रॉली और अन्य सफाई वाहन बाहर निकलवाए। इन वाहनों को सफाई कर्मचारियों ने कुछ दिन पहले हवा निकालकर पालिका परिसर में खड़ा कर दिया था।कार्रवाई के दौरान हड़ताली कर्मचारियों ने विरोध किया और नगर पालिका सचिव के खिलाफ नारेबाजी की। भारी पुलिस बल की मौजूदगी के चलते कर्मचारी वाहनों को बाहर जाने से नहीं रोक सके।सुरक्षा व्यवस्था के लिए शहर थाना अध्यक्ष विजेंदर हुड्डा के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात रहा। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर बिजली निगम के एसडीओ सुनील कांबोज मौजूद रहे।नगर पालिका सचिव शुभम कुमार ने बताया कि हड़ताली कर्मचारियों ने पिछले दिनों डोर टू डोर कचरा उठान के दौरान एक ट्रैक्टर-ट्रॉली और चार वाहनों को विभिन्न वार्डों से जबरन पालिका परिसर में खड़ा कर दिया था। वाहनों की हवा निकालने से वे खराब हो गए थे। इससे सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही थी।उन्होंने बताया कि सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि सफाई व्यवस्था हर हाल में बहाल रखी जाए। इसी के तहत पुलिस की मदद से वाहनों को पालिका कार्यालय से बाहर निकाला गया।हड़ताली कर्मी बोले- सरकार कर रही दमनहड़ताली कर्मचारियों ने सरकार पर दमन करने का आरोप लगाया। सर्व कर्मचारी संघ के पदाधिकारी रजवंत, राजेंद्र बाटू और देवी लाल भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रशासन पर धक्केशाही का आरोप लगाया। पदाधिकारियों ने कहा कि घटनाक्रम के विरोध में मंगलवार दोपहर 2 बजे शहर में प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश सरकार के पुतले भी फूंके जाएंगे।