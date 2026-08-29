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Fatehabad News: 100 मीटर दौड़ में दीपक और जीवनजोत कौर ने मारी बाजी

Sat, 29 Aug 2026 11:21 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Sat, 29 Aug 2026 11:21 PM IST
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Deepak and Jeevanjot Kaur triumph in the 100-meter race
दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेते हुए खिलाड़ी,स्त्रोत महाविद्यालय
रतिया। खालसा त्रिशताब्दी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रतिया में मेजर ध्यानचंद की जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में 100 मीटर दौड़ और वॉलीबाल प्रतियोगिताएं हुईं। विजेता विद्यार्थियों को मेडल देकर सम्मानित किया गया।
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कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्या डॉ. सुमित्रा सांगवान ने की। खेलकूद प्रभारी प्रो. पवन ने बताया कि लड़कों की 100 मीटर दौड़ में दीपक ने प्रथम स्थान हासिल किया। मनजीत सिंह दूसरे और सोनू तीसरे स्थान पर रहे।
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लड़कियों की दौड़ में जीवनजोत कौर ने पहला स्थान पाया। राजवीर कौर दूसरे और करमजीत कौर तीसरे स्थान पर रहीं। प्राचार्या डॉ. सुमित्रा सांगवान ने विजेता प्रतिभागियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। उन्होंने विद्यार्थियों को खेलों में आगे बढ़ने और नियमित अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया।
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