बदमाशी का भविष्य नहीं, मेहनत से लक्ष्य हासिल करें: एसपी निकिता

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एसपी निकिता खट्टर ने कहा कि किसी को बदमाशी के दम पर डराना बहादुरी नहीं है। बदमाशी का कोई भविष्य नहीं होता। युवा दोस्तों के दबाव में आकर कई बार गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, जिसका असर उनके भविष्य और परिवार पर पड़ता है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि गलत संगत से दूर रहें और मेहनत के दम पर अपने लक्ष्य को हासिल करें।साइबर अपराध के संबंध में एसपी ने विद्यार्थियों को अनजान फोन कॉल, संदेश और इंटरनेट पर मिलने वाले संदिग्ध लिंक से सावधान रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि साइबर ठग अलग-अलग तरीकों से लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। किसी के साथ बैंकिंग या निजी जानकारी साझा न करें और संदिग्ध गतिविधि होने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें।एसपी ने बताया कि पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 5 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच करवाई गई है। इस अवसर पर डीएसपी नर सिंह बिश्नोई, थानाध्यक्ष कंवर सिंह,डाक्टर छोटूराम, प्रोफेसर अमनदीप, प्रोफेसर सुनील कंबोज, डॉक्टर किरण, प्रोफेसर मानवी, प्रोफेसर अंकित कुमार, प्रवक्ता विनोद कुमार, नशा जागरूकता टीम इंचार्ज सुंदर सिंह आदि मौजूद थे।