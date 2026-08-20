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Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad ›  

Fatehabad Crime News

क्राइम

Fatehabad News: विदेश भेजने के नाम पर 7.35 लाख रुपये की धोखाधड़ी, आरोपी गिरफ्तार

Fatehabad
20 Aug 2026
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गांव मेहमदकी में नशे के खिलाफ रैली निकालते ग्रामीण।

Fatehabad News: गांव मेहमदकी में नशे के खिलाफ ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, पंचायत कर तस्करों को दी सीधी चेतावनी

Fatehabad
20 Aug 2026

Fatehabad News: शिक्षक पर आरोप, छात्राओं को जानवर बोला

Fatehabad
18 Aug 2026
गांव बरसीन में पुलिस की गाड़ी की नई बोलेरो गाड़ी के साथ हुई टक्कर

Fatehabad News: पुलिस की बोलेरो ने खड़ी गाड़ी में मारी टक्कर, युवक घायल

Fatehabad
18 Aug 2026
दुकान के बाहर पैट्रोल डालते आरोपी। संवाद

Fatehabad News: दुकान पर पेट्रोल छिड़क कर लगाई आग

Fatehabad
17 Aug 2026

Fatehabad News: प्रेमिका के घर के सामने जहर निगलने वाले युवक की मौत

Fatehabad
16 Aug 2026
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Fatehabad News: मां व बेटी 23.945 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार, प्राथमिकी दर्ज

Fatehabad
16 Aug 2026

Fatehabad News: बिजलीघर में तोड़फोड़ पर आठ सहित 60 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

Fatehabad
16 Aug 2026

Fatehabad News: महिला के गले से सोने का ढोलना झपटने के दो आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ में सिरसा और हिसार में भी स्नैचिंग की वारदात का किया खुलासा

Fatehabad
13 Aug 2026
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लूटपाट की वारदात के बाद पीड़िता का हालचाल जानने पहुंचीं आस पड़ोस की महिलाएं। 

Fatehabad News: दिनदहाड़े घर में घुसे नकाबपोश, महिला को नशीला पदार्थ सुंघाकर लूटे गहने

Fatehabad
13 Aug 2026
जेसीबी से नशा तस्कर का मकान ध्वस्त किया। 

Fatehabad News: नशा तस्करी में लिप्त परिवार का 60 लाख का मकान ध्वस्त, छह कनाल पंचायती जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाया था मकान

Fatehabad
13 Aug 2026
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Fatehabad News: 100 रुपये में घर को बनाया नशे का अड्डा, गुरुनानकपुरा मोहल्ले में पुलिस की दबिश, नशा करते और करवाते 6 आरोपी दबोचे, 6.25 ग्राम हेरोइन बरामद

Fatehabad
13 Aug 2026

Fatehabad News: ननिहाल आए 6 वर्षीय मासूम को कैंटर ने मारी टक्कर, मौत, खाना खाने के बाद पिता के साथ सड़क पर घूमने निकला था राहुल

Fatehabad
13 Aug 2026
सदर थाना प्रभारी साधुराम घटना की जानकारी देते हुए 

Fatehabad News: पढ़ाई के दबाव से 10वीं के छात्र ने फांसी लगाकर दी जान, परिजन बोले- तनाव में था बच्चा

Fatehabad
12 Aug 2026

Fatehabad News: 48 लाख रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में चार लोगों पर प्राथमिकी

Fatehabad
11 Aug 2026

Fatehabad News: हेलो... मामा, मैं कार्तिक बोल रहा हूं, बातों में उलझा ठग लिए 33.79 लाख रुपये

Fatehabad
11 Aug 2026
फतेहाबाद। बाइक चोरी का आरोपी का वायरल फोटो।

Fatehabad News: चोर मात्र 20 सेकेंड में चुरा ले गया बाइक

Fatehabad
11 Aug 2026
खेड़ी नहर की टुटी पटरी से बहता पानी। स्त्रोत : संवाद

Fatehabad News: खेड़ी नहर में 50 फीट दरार से 100 एकड़ में फसल डूबी

Fatehabad
10 Aug 2026
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