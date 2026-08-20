{"_id":"6a7dfad43f07486e980da976","slug":"a-house-turned-into-a-drug-den-for-100-rupees-police-raid-in-gurunanakpura-neighborhood-6-accused-caught-using-and-distributing-drugs-625-grams-of-heroin-seized-fatehabad-news-c-127-1-shsr1017-159250-2026-08-13","type":"story","status":"publish","title_hn":"Fatehabad News: 100 रुपये में घर को बनाया नशे का अड्डा, गुरुनानकपुरा मोहल्ले में पुलिस की दबिश, नशा करते और करवाते 6 आरोपी दबोचे, 6.25 ग्राम हेरोइन बरामद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}