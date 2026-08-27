Fatehabad News: आरोपियों की गांव में करवाई परेड, वारदातस्थल की हुई निशानदेही

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पुलिस ने टीम ने सीन भी क्रिएट करवाया। निशानदेही के बाद पुलिस आरोपियों को अस्पताल में लेकर पहुंची और यहां पर मेडिकल करवाकर कोर्ट में पेश किया। मामले में कोर्ट ने आरोपी अजय और शंकर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके अलावा आरोपी रामू उर्फ सीताराम निवासी झलनिया, रोहन निवासी भिरडाना, गौरव उर्फ गुरप्रीत निवासी माजरा को एक दिन के रिमांड पर लिया गया है।पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपियों से पूछताछ में सामने आया है कि महेंद्र और आरोपी रामू के बीच लंबे समय से रंजिश चल रही थी। महेंद्र ने आरोपी रामू के रिश्तेदार लगने वाली युवती से प्रेम विवाह किया था लेकिन बाद में छोड़ दिया था। इसको लेकर रामू रंजिश रखे हुए था और उसने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया।बता दें कि, हत्या के बाद मामले में नामजद आरोपी रामू द्वारा एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था और कहा था कि झलनियां वाला हत्याकांड उन्होंने किया है और जो भी इस मामले में गवाही देगा उसके साथ भी यही किया जाएगा। इसके अलावा वीडियो में दो अन्य आरोपी भी दिखाई दे रहे थे।