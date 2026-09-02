Fatehabad News: रतिया में पार्षदों ने विकास कार्य के टेंडर जल्द लगाने की रखी मांग
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Wed, 02 Sep 2026 11:41 PM IST
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रतिया। प्रधान प्रीति खन्ना की अध्यक्षता में नगर पालिका की सामान्य बैठक हुई। इसमें नगर पालिका सचिव शुभम कुमार, लेखाकार मनजीत कौर और उप प्रधान जोगिंदर नंदा सहित 12 पार्षदों ने भाग लिया। बैठक में शहर के विकास कार्यों पर चर्चा की गई। इसमें विकास कार्य के टेंडर जल्द लगाने की मांग रखी।
पार्षदों विजय गर्ग और गौरव शर्मा ने एजेंडा न रखे जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने मांग की कि विकास कार्यों के टेंडर सभी वार्डों में समान रूप से लगाए जाएं। पार्षदों ने अगले महीने फिर से बैठक बुलाने का सुझाव दिया। एजेंडा न होने के कारण कोई भी प्रस्ताव पास नहीं हो सका।
पार्षद विजय कुमार ने बताया कि अधिकारियों ने एक महीने में सभी वार्डों के विकास कार्यों के टेंडर लगाने का आश्वासन दिया है।
नगर पालिका सचिव शुभम बादल ने बताया कि बैठक सामान्य मीटिंग थी जिसमें 12 पार्षदों ने भाग लिया था। बैठक में पार्षद ने विकास कार्यों को लेकर चर्चा की व सुझाव देते हुए विकास कार्यों के टेंडर लगाने की मांग की गई है। इसको लेकर तकनीकी शाखा को निर्देश दिए गए और एक महीने के अंदर विकास कार्यों के टेंडर लगा दिए जाएं।
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पार्षदों विजय गर्ग और गौरव शर्मा ने एजेंडा न रखे जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने मांग की कि विकास कार्यों के टेंडर सभी वार्डों में समान रूप से लगाए जाएं। पार्षदों ने अगले महीने फिर से बैठक बुलाने का सुझाव दिया। एजेंडा न होने के कारण कोई भी प्रस्ताव पास नहीं हो सका।
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पार्षद विजय कुमार ने बताया कि अधिकारियों ने एक महीने में सभी वार्डों के विकास कार्यों के टेंडर लगाने का आश्वासन दिया है।
नगर पालिका सचिव शुभम बादल ने बताया कि बैठक सामान्य मीटिंग थी जिसमें 12 पार्षदों ने भाग लिया था। बैठक में पार्षद ने विकास कार्यों को लेकर चर्चा की व सुझाव देते हुए विकास कार्यों के टेंडर लगाने की मांग की गई है। इसको लेकर तकनीकी शाखा को निर्देश दिए गए और एक महीने के अंदर विकास कार्यों के टेंडर लगा दिए जाएं।
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