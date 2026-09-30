फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   Class 7 student takes his own life by hanging himself at home in Lajpat Nagar.

Fatehabad News: लाजपत नगर में सातवीं कक्षा के छात्र ने घर में फंदा लगाकर दी जान

Wed, 30 Sep 2026 11:36 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Wed, 30 Sep 2026 11:36 PM IST
विज्ञापन
Class 7 student takes his own life by hanging himself at home in Lajpat Nagar.
फतेहाबाद। शहर के लाजपत नगर में बुधवार शाम 14 वर्षीय गौरव उर्फ गैरी का शव घर के कमरे में फंदे से लटका मिला। गौरव निजी स्कूल में सातवीं कक्षा का छात्र था। घटना के समय घर में कोई नहीं था। शाम को उसकी मां ड्यूटी से घर पहुंची तो कमरे में बेटे को फंदे से लटका देखकर खबरा गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल पहुंचाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
विज्ञापन

जानकारी के अनुसार गौरव अपनी मां पूजा के साथ लाजपत नगर में पिछले कई वर्षों से किराये के मकान में रह रहा था। उसके पिता की करीब सात वर्ष पहले मौत हो चुकी है। गौरव की मां लोक निर्माण विभाग में काम करती है। बुधवार को वह ड्यूटी पर गई थी और गौरव घर पर अकेला था। शाम को जब वह लौटी तो कमरे में बेटे का शव फंदे से लटका मिला। इसके बाद आसपास के लोग भी मौके पर एकत्रित हो गए।
विज्ञापन

आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चला
घटना की सूचना मिलने पर बस स्टैंड चौकी पुलिस टीम मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में गौरव के आत्महत्या करने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस प्रवक्ता विनोद कुमार का कहना है कि घटना की सूचना पर टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की है। बयान दर्ज होने के बाद ही कारणों का पता चल पाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed