Fatehabad News: पति-पत्नी के विवाद में डॉक्टर की कार पर बरसाईं ईंटें, शीशे तोड़े

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सूचना मिलते ही शहर थाना प्रभारी प्रवीण कुमार पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मौके का जायजा लिया और जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार टोहाना के गांव हैदरवाला निवासी 25 वर्षीय मनप्रीत कौर की शादी हमजापुर निवासी दलेर सिंह से हुई थी। दोनों के बीच करीब छह माह से अनबन चल रही थी।मायका पक्ष ने मनप्रीत को डिलीवरी के लिए नूर अस्पताल में भर्ती कराया था। यहां उसने बच्ची को जन्म दिया। रविवार शाम को दलेर सिंह मुंह पर कपड़ा बांधकर छह-सात साथियों के साथ अस्पताल पहुंचा। उसने पत्नी मनप्रीत और सास मिठो देवी से गाली-गलौज शुरू कर दी। अस्पताल स्टाफ ने बीच-बचाव किया तो आरोपी उनसे भी उलझ गए।इसके बाद युवकों ने अस्पताल संचालक डॉ. रविंद्र कुमार की बाहर खड़ी कार पर ईंट-पत्थर बरसा दिए। हमले में कार के शीशे टूट गए और वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वारदात के बाद सभी आरोपी मौके से भाग गए।थाना प्रभारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला पति-पत्नी के विवाद से जुड़ा सामने आया है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।