Fatehabad News: जूनियर एथलेटिक्स मीट में आज दमखम दिखाएंगे जिले के खिलाड़ी

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एथलेटिक्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में अंडर-14 और अंडर-16 आयु वर्ग के बालक एवं बालिकाएं विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लेंगे। अंडर-14 वर्ग में ट्रायथलॉन-ए, ट्रायथलॉन-बी, ट्रायथलॉन-सी और भाला फेंक स्पर्धाएं होंगी। अंडर-16 वर्ग में 60 मीटर दौड़, 80 मीटर हर्डल्स, 600 मीटर दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉटपुट, भाला फेंक और पेंटाथलॉन स्पर्धाएं होंगी।पेंटाथलॉन में 60 मीटर दौड़, 80 मीटर हर्डल्स, लंबी कूद, शॉटपुट और 600 मीटर दौड़ शामिल हैं। आयोजकों के अनुसार अंडर-14 वर्ग के खिलाड़ियों की जन्मतिथि 17 नवंबर 2012 से 16 नवंबर 2014 के बीच होनी चाहिए। अंडर-16 वर्ग के खिलाड़ियों की जन्मतिथि 17 नवंबर 2010 से 16 नवंबर 2012 के बीच निर्धारित की गई है।अंडर-14 वर्ग में भाग लेने के लिए 16 नवंबर 2026 तक न्यूनतम आयु 12 वर्ष होना भी जरूरी है। एथलेटिक्स एसोसिएशन के जिला सचिव बलवान पारता ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बेहतर मंच देना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों को 14 से 16 नवंबर तक हैदराबाद, तेलंगाना में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा।