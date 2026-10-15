Fatehabad News: गतका चैंपियनशिप में 21 राज्यों के खिलाड़ी दिखा रहे दमखम

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प्रतियोगिता का उद्घाटन पूर्व सांसद एवं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सुनीता दुग्गल और हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री व अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने किया। सोढ़ी ने कहा कि प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर भी मिलेगा।पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि भारत सरकार की ओर से गतका को खेलो इंडिया से जोड़ने के बाद युवाओं में इस खेल के प्रति उत्साह बढ़ा है। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता से रतिया में खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।इस अवसर पर गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव सरदार बलजिंदर सिंह तूर, गतका एसोसिएशन ऑफ हरियाणा के अध्यक्ष स्वर्ण सिंह रतिया, शहरी मंडल प्रधान अंकित सिंगला और सीएम विंडो के एमिनेंट पर्सन सुनील इंदौरा मौजूद रहे। आयोजकों ने अतिथियों का स्वागत कर उन्हें सम्मानित किया।