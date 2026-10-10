फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   Anand Royals win the first match of Ratia Premier League-2

Fatehabad News: रतिया प्रीमियर लीग-2 के पहले मैच में आनंद रॉयल्स की जीत

Sat, 10 Oct 2026 10:52 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 10:52 PM IST
विज्ञापन
Anand Royals win the first match of Ratia Premier League-2
रतिया में रतिया प्रीमियर लीग-2 के शुभारंभ पर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर उनसे मुलाकात करते मुख
रतिया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के मैदान में शनिवार को रतिया प्रीमियर लीग का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन मुकाबले में आनंद रॉयल्स ने चौहान सुपर स्ट्राइकर्स को हराकर जीत दर्ज की।
विज्ञापन

आनंद रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 257 रन बनाए। जवाब में चौहान सुपर स्ट्राइकर्स की टीम 131 रन पर ऑल आउट हो गई। आनंद रॉयल्स के मन्नी ने 35 गेंदों पर 109 रन की विस्फोटक पारी खेली और एक विकेट भी लिया। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया।
विज्ञापन

टूर्नामेंट के आयोजक सम्राट सागू, प्रवीण मराठा, सतीश पटवारी और डॉ. पीयूष ने बताया कि टूर्नामेंट में 10 टीमों के करीब 130 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। उद्घाटन कार्यक्रम में नशा मुक्ति सेना एवं महाशक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक भवानी सिंह मुख्य अतिथि रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

अग्रवाल सभा के प्रधान प्रमोद बंसल विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे। इस अवसर पर रमन बलाना, कमल अरोड़ा, रिक्की मोंगा, केतन मेहता, साजन मेहता सहित अन्य क्रिकेट खिलाड़ी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed