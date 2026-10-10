Fatehabad News: जोवित ने 4.13 मीटर की छलांग लगा पाया पहला स्थान

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प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ी 14 से 16 नवंबर तक हैदराबाद, तेलंगाना में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। एथलेटिक्स एसोसिएशन के जिला सचिव बलवान पारता ने बताया कि प्रतियोगिता में अंडर-14 और अंडर-16 आयु वर्ग के बालक एवं बालिकाओं ने विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लेकर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया।लड़कों के वर्ग के परिणामअंडर-16 बालकों की लंबी कूद में गोरखपुर के जोवित मांझू ने 4.13 मीटर की छलांग लगाकर पहला स्थान हासिल किया। नांगल के प्रिंस 3.95 मीटर के साथ दूसरे और फतेहाबाद के रुखसार 3.94 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रहे।60 मीटर दौड़ में जोवित मांझू ने 7.51 सेकंड के समय के साथ पहला स्थान प्राप्त किया। अंकुश 7.56 सेकंड के साथ दूसरे और हरमन सिंह 8.10 सेकंड के साथ तीसरे स्थान पर रहे।शॉट पुट में अहेड़वान, रतिया के हरगुन सिंह ने 11.08 मीटर के प्रदर्शन के साथ पहला स्थान हासिल किया। मदन लाल 8.42 मीटर के साथ दूसरे और चंदर पाल 8.10 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रहे।अंडर-16 बालकों की 80 मीटर हर्डल दौड़ में गोविंद यादव ने 12.04 सेकंड के समय के साथ पहला स्थान हासिल किया। अंकुश 13.12 सेकंड के साथ दूसरे और लोकेश 15.43 सेकंड के साथ तीसरे स्थान पर रहे।लड़कियों के वर्ग के परिणामअंडर-16 बालिकाओं की लंबी कूद में मुस्कान ने 3.35 मीटर की छलांग लगाकर पहला स्थान प्राप्त किया। रिपल 3.33 मीटर के साथ दूसरे और रतिया की प्रीत 3.15 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रही।अंडर-14 बालिकाओं की ट्रायथलॉन स्पर्धा में दिव्यान ने पहला, हंसाना ने दूसरा और रतिया की अमृत कौर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।अंडर-16 बालिकाओं की 60 मीटर दौड़ में मुस्कान ने 8.98 सेकंड में दौड़ पूरी कर पहला स्थान हासिल किया। भावना रेखा 9.11 सेकंड के साथ दूसरे और सानू 9.28 सेकंड के साथ तीसरे स्थान पर रही।शॉट पुट में भारती ने 9.60 मीटर के प्रदर्शन के साथ पहला स्थान हासिल किया। वाटिका 6.44 मीटर के साथ दूसरे, नंदेर कौर 6.15 मीटर के साथ तीसरे और अनिषा 5.90 मीटर के साथ चौथे स्थान पर रही।अंडर-16 बालिकाओं की 80 मीटर हर्डल दौड़ में सहिंता ने 12.55 सेकंड में दौड़ पूरी कर पहला स्थान हासिल किया। रिधिं 15.41 सेकंड के साथ दूसरे तथा नैंसी 17.20 सेकंड के साथ तीसरे स्थान पर रही।