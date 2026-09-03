Fatehabad News: हमले की आशंका से एजेंसी कर्मचारी कचरा उठाने से पीछे हटे

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हमले के अंदेशे से एजेंसी के कर्मचारियों ने डोर टू डोर कचरा उठान गाड़ियां वार्डों में ले जाने से मना कर दिया। कर्मचारियों ने लिखित में सुरक्षा मांगी लेकिन प्रशासन ने मना कर दिया। प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया कि पुलिस सुरक्षा दी जाएगी लेकिन कर्मचारी नहीं माने।एजेंसी के चालकों और सहायकों के इन्कार के बाद नगर परिषद प्रशासन ने एचकेआरएन के तहत तैनात चालकों को फील्ड में उतारा। नगर परिषद प्रशासन ने दावा किया कि 15 गाड़ियां वार्डों में भेजी गई है और कचरा उठान करवाया गया।हालांकि संवेदनशील क्षेत्रों में अभी गाड़ियां नहीं भेजी गई। रतिया में भी डोर टू डोर कचरा उठान गाड़ियां भेजने को लेकर हंगामा हुआ। यहां पर गुस्साए कर्मचारियों ने कचरा कार्यालय के गेट पर ही फेंक दिया।मंदिरों के पास हटाए गए डंपिंग प्वाइंटनगर परिषद प्रशासन ने जन्माष्टमी पर्व पर जिला नगर आयुक्त प्रवीन कुमार के निर्देश पर मंदिरों के बाहर बने कचरा डंपिंग प्वाइंट को हटवाया। शहर के दुर्गा मंदिर, रघुनाथ मंदिर, श्रीराम सेवा समिति धर्मशाला, खाटू श्याम मंदिर, हनुमान मंदिर, शिव मंदिर के पास जमा कचरे का हटाया गया है।कर्मचारी कल तक काम पर न लौटे तक लटकेगी तलवारनगर निकाय ने हड़ताल में शामिल कर्मचारियों को शनिवार तक काम पर लौटने के निर्देश दिए है। न लौटने पर कार्रवाई का हवाला दिया गया है। ऐसे में उनकी नौकरी पर तलवार लटक सकती है। कर्मचारियों ने वीरवार दोपहर को लालबत्ती चौक पर प्रदर्शन भी किया। नगर परिषद प्रशासन फतेहाबाद में 136 कर्मचारियों को नो वर्क नो पे के तीन नोटिस दे चुका है।29 दिन से जारी है हड़तालनगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल वीरवार को 29वें दिन भी जारी रही। नगरपरिषद कार्यालय में धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता संघ के इकाई प्रधान नरेश राणा जबकि मंच संचालन सचिव ओम प्रकाश लोट ने किया। शहर में डोर-टू-डोर कचरा उठाने वाली गाडि़यों के ड्राइवर और हेल्पर काम ठप कर सीधे धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने इकाई प्रधान नरेश राणा की अध्यक्षता में चल रहे धरने को समर्थन देते हुए हड़ताल में शामिल होने का एलान कर दिया। डोर-टू-डोर चालकों व सहायकों के हड़ताल में शामिल होने से शहर में कचरा उठान व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है।