Fatehabad News: हादसे के बाद प्रशासन सख्त, अतिक्रमण करने वालों का सामान जब्त करने के निर्देश

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एसडीएम ने दुकानदारों को दुकानों के आगे सामान रखकर सार्वजनिक रास्तों पर अतिक्रमण न करने की हिदायत दी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बार-बार चेतावनी के बावजूद अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए सामान जब्त किया जाए।उन्होंने कहा कि सड़क किनारे अतिक्रमण के कारण वाहन सड़क पर खड़े होते हैं, जिससे यातायात प्रभावित होने के साथ हादसों का खतरा बढ़ता है। घग्गर नदी पुल और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा व यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए भी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए।एसडीएम ने सफाई व्यवस्था का जायजा लेते हुए दुकानदारों और आमजन से खुले में कचरा न डालने की अपील की। उन्होंने धान लेकर मंडियों में आने वाले किसानों से ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर स्पष्ट नंबर प्लेट लगाने और तेज आवाज में लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं करने को कहा। इस दौरान नगरपालिका सचिव शुभम कुमार, यातायात पुलिस टीम इंचार्ज भीम सिंह मौजूद रहे।