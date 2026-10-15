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Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   A special bus for the Sharad Purnima fair broke down near Dhangad

Fatehabad News: शरद पूर्णिमा मेले के लिए चली विशेष बस धांगड़ के पास हुई खराब

Thu, 15 Oct 2026 11:02 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Thu, 15 Oct 2026 11:02 PM IST
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A special bus for the Sharad Purnima fair broke down near Dhangad
फतेहाबाद। नए बस स्टैंड से सालासर के लिएबस को रवाना करते यातायात प्रबंधक सुरेंद्र सिंह। संवाद
फतेहाबाद। शरद पूर्णिमा में सालासर मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रोडवेज की ओर से शुरू की गई विशेष बस सेवा पहले ही दिन अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गई। नए बस स्टैंड से वीरवार को सालासर के लिए सुबह 10.40 बजे रवाना हुई विशेष बस निर्धारित समय से करीब 30 मिनट देरी से चली।
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अभी बस ने कुछ ही दूरी तय की थी कि गांव धांगड़ के पास वह खराब हो गई। इसके चलते यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बस खराब होने की सूचना मिलने के बाद यातायात प्रबंधक सुरेंद्र सिंह की ओर से दूसरी बस की व्यवस्था की गई। इसके बाद यात्रियों को सालासर के लिए रवाना किया गया। इस बस को खुद यातायात प्रबंधक की ओर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
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पहले दिन यात्रियों को जो परेशानी हुई है वह आगे नहीं होगी। बस खराब होने के काफी कारण होते है। जैसे ही उन्हें सूचना प्राप्त हुई है तुरंत प्रभाव से दूसरी बस का प्रबंध कर बस को रवाना किया गया।
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- सुरेंद्र सिंह, यातायात प्रबंधक रोडवेज फतेहाबाद।
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