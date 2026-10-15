Fatehabad News: शरद पूर्णिमा मेले के लिए चली विशेष बस धांगड़ के पास हुई खराब

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अभी बस ने कुछ ही दूरी तय की थी कि गांव धांगड़ के पास वह खराब हो गई। इसके चलते यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बस खराब होने की सूचना मिलने के बाद यातायात प्रबंधक सुरेंद्र सिंह की ओर से दूसरी बस की व्यवस्था की गई। इसके बाद यात्रियों को सालासर के लिए रवाना किया गया। इस बस को खुद यातायात प्रबंधक की ओर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।पहले दिन यात्रियों को जो परेशानी हुई है वह आगे नहीं होगी। बस खराब होने के काफी कारण होते है। जैसे ही उन्हें सूचना प्राप्त हुई है तुरंत प्रभाव से दूसरी बस का प्रबंध कर बस को रवाना किया गया।- सुरेंद्र सिंह, यातायात प्रबंधक रोडवेज फतेहाबाद।