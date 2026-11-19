विज्ञापन

जानकारी के अनुसार बस यात्रियों को लेकर चंडीगढ़ जा रही थी। पातड़ा बाईपास पर अचानक एक इलेक्ट्रिक स्कूटी सवार सामने आ गया। उसे बचाने के लिए चालक ने ब्रेक लगाए और बस दूसरी ओर मोड़ने का प्रयास किया। इसी दौरान बस अनियंत्रित हो गई।पहले बिजली के खंभे और फिर सड़क किनारे दीवार से टकरा गई। टक्कर से बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घायलों को पातड़ा के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात सुचारू करवाया। पंजाब पुलिस के जांच अधिकारी गुरप्रीत सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में तेज रफ्तार और स्कूटी सवार को बचाने का प्रयास हादसे की वजह सामने आया है। फतेहाबाद रोडवेज के यातायात प्रबंधक सुरेंद्र सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही टोहाना से दूसरी बस घटनास्थल पर भेज दी गई थी। संवाद