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स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य में निर्धारित गुणवत्ता मानकों की अनदेखी की जा रही है। लाखों रुपये खर्च होने के बावजूद यदि शुरुआत से ही घटिया सामग्री लगाई जा रही है तो निर्माण की मजबूती और टिकाऊपन पर सवाल उठना स्वाभाविक है। लोगों का कहना है कि सार्वजनिक सुविधाओं के निर्माण में गुणवत्ता से समझौता नहीं होना चाहिए।लोगों ने अधिकारियों की कथित मिलीभगत से ठेकेदार पर गुणवत्ता को दरकिनार करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि यदि समय रहते निर्माण कार्य की जांच नहीं हुई तो सरकारी धन का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना मुश्किल होगा। निर्माण की नियमित निगरानी होनी चाहिए, ताकि बाद में खामियों के कारण जनता को परेशानी न उठानी पड़े।नगर पालिका के कनिष्ठ अभियंता रमनदीप सिंह ने बताया कि निर्माण में घटिया गुणवत्ता की सामग्री इस्तेमाल किए जाने की शिकायत की जांच करवाई जाएगी। यदि सामग्री मानकों के अनुरूप नहीं मिली तो उसे तुरंत मौके से हटवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जांच होगी और खामियां मिलने पर ठेकेदार का भुगतान भी रोक दिया जाएगा।