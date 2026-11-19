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वीरवार को जेसीबी से खोदाई का काम शुरू हुआ। करीब 6 लाख रुपये की लागत से बनने वाला यह चौक शहीद की स्मृति संजोने के साथ यातायात व्यवस्था को भी व्यवस्थित करने की उम्मीद जगा रहा है। चौक को 12 फीट गोलाई में तैयार किया जाएगा। इसके सुंदरीकरण के लिए ग्रेनाइट पत्थर लगाया जाएगा। साथ ही यहां शहीद मदन लाल धींगड़ा की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। निर्माण पूरा होने के बाद यह स्थान शहीद के नाम से जाना जाएगा।चौक निर्माण की मांग लंबे समय से उठ रही थी। ऑल इंडिया पंजाबी-खत्री कम्युनिटी लगातार प्रशासन और नगर परिषद के समक्ष यह मांग रख रही थी। अब काम शुरू होने से समाज के लोगों में खुशी है। कम्युनिटी के जिला सलाहकार पीपी चोपड़ा ने कहा कि शहीद के नाम पर चौक बनाने की मांग काफी समय से की जा रही थी। नगर परिषद ने इसे पूरा करने की दिशा में कदम उठाया है।इस स्थान पर एक ओर मिनी बाइपास और दूसरी ओर फतेहाबाद-भट्टू मार्ग गुजरता है। दोनों मार्गों के मिलने से यहां वाहनों की आवाजाही रहती है। ऐसे में हादसों की आशंका भी बनी रहती है। चौक बनने से इस स्थान को व्यवस्थित स्वरूप मिलेगा। यातायात संचालन में भी मदद मिलने की उम्मीद है। नगर परिषद के एमई सुमित चोपड़ा ने बताया कि निर्माण कार्य शुरू करवा दिया गया है। इससे शहीद की स्मृति को स्थायी पहचान मिलेगी और व्यस्त स्थान की सुंदरता भी बढ़ेगी।