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संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी रेखा अग्रवाल ने विवाह आयोजनों से जुड़े लोगों को वर-वधू की उम्र की जांच करने के निर्देश दिए हैं। पुजारियों, पाठियों, पंच-सरपंचों, नंबरदारों और नगर पार्षदों से कहा कि विवाह से पहले वर-वधू के आयु प्रमाण पत्र जरूर जांचें। उनकी प्रतियां भी अपने पास रखें। किसी क्षेत्र में बाल विवाह की जानकारी मिले तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें।उम्र छिपाई तो जेल और जुर्माने का प्रावधान : उन्होंने बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह कराना अपराध है। इसमें दो साल तक की कैद और एक लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। बाल विवाह में शामिल संबंधित लोगों पर भी कार्रवाई हो सकती है।उन्होंने मैरिज पैलेस, बैंक्वेट हॉल, धर्मशाला और सामुदायिक केंद्र संचालकों के अलावा कार्ड प्रिंटिंग, फोटोग्राफर, बैंड-बाजा और टेंट संचालकों से भी आयु प्रमाण पत्र जांचने की अपील की। बाल विवाह की सूचना पुलिस हेल्पलाइन 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, मोबाइल नंबर 88140-11719 पर दी जा सकती है।