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मतदाता 30 नवंबर तक बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के माध्यम से भरे हुए गणना फॉर्म जमा करवा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 22 दिसंबर को होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी डॉ. विवेक भारती ने बताया कि गणना फॉर्म वापस जमा नहीं होने के कारण कई मतदाताओं के नाम प्रारूप सूची में शामिल नहीं हो पाए थे।भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर ऐसे मतदाताओं की बूथवार सूची संभावित कारणों सहित दोबारा जारी की जा रही है। यह सूची संबंधित मतदान केंद्रों के नोटिस बोर्ड, पंचायत भवनों, शहरी स्थानीय निकाय कार्यालयों और बीडीपीओ कार्यालयों में उपलब्ध रहेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट पर भी इसे रीडेबल पीडीएफ फॉर्मेट में देखा जा सकेगा।उन्होंने बताया कि बीएलओ 30 नवंबर तक एएसडीडी श्रेणी के मतदाताओं को गणना फॉर्म वितरित करेंगे और भरे हुए फॉर्म वापस लेंगे। प्राप्त फॉर्मों का निपटान 10 दिसंबर तक किया जाएगा। मतदाता पुराने ईपीआईसी नंबर से ईसीआईनेट ऐप या वेबसाइट पर भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।जिन मतदाताओं का निवास स्थान नहीं बदला है वे स्वहस्ताक्षरित गणना फॉर्म के साथ एनेक्सर-बी जमा करवा सकते हैं। इसमें पहले फॉर्म जमा नहीं कर पाने का कारण बताना होगा। दस्तावेज ईआरओ, एईआरओ या बीएलओ के पास स्वयं अथवा परिवार के सदस्य के माध्यम से जमा करवाए जा सकते हैं। ईसीआईनेट पर ई-साइन से ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी है।राज्य के भीतर निवास स्थान बदलने वाले मतदाताओं को फॉर्म-8 भरने की जरूरत नहीं है। वे नए पते और विधानसभा क्षेत्र के विवरण सहित एनेक्सर-सी व निवास प्रमाण पत्र नए क्षेत्र के ईआरओ या एईआरओ के पास जमा करवा सकते हैं। डीसी ने सभी संबंधित मतदाताओं से सूची में अपना नाम जांचने और निर्धारित समय में प्रक्रिया पूरी करने की अपील की।