Fatehabad News: 64 लाख से बनी सड़क 20 दिन में ही उखड़ने लगी, विजिलेंस और सीएम फ्लाइंग से जांच की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Thu, 19 Nov 2026 10:42 PM IST
विज्ञापन
टोहाना। गांव जमालपुर से दमकोरा की ओर जाने वाली सड़क निर्माण के महज 20 बाद ही टूटने लगी। इससे करीब 64 लाख रुपये की लागत से बनी डेढ़ किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों ने इसे सरकारी धन की बर्बादी बताते हुए विजिलेंस और सीएम फ्लाइंग से जांच कराने की मांग की है।
गांव जमालपुर निवासी गेजू सैनी सहित अन्य ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। तय मानकों की अनदेखी के कारण सड़क इतनी जल्दी क्षतिग्रस्त हो गई। ग्रामीणों के अनुसार इस मार्ग का निर्माण मार्केटिंग बोर्ड की ओर से करवाया गया है।
गेजू सैनी, मोना, बलबीर, ऋषि और सुरेश सहित अन्य ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सड़क निर्माण में कथित भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उनका कहना है कि पिछली बार भी विभाग ने सड़क बनाई थी लेकिन गुणवत्ता पर सवाल उठने के बाद वह जल्दी टूट गई थी। ग्रामीणों ने मांग की कि पूरे मामले की जांच सीएम फ्लाइंग या विजिलेंस से करवाई जाए। साथ ही जिम्मेदार ठेकेदार और अधिकारियों पर कार्रवाई हो।
विज्ञापन
मार्केटिंग बोर्ड के कार्यकारी अभियंता आनंद कुमार ने बताया कि सड़क निर्माण के मामले की जांच करवाई जाएगी। सड़क को भी ठीक कराया जाएगा ताकि आमजन को आवागमन में परेशानी न हो।
विज्ञापन
गांव जमालपुर निवासी गेजू सैनी सहित अन्य ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। तय मानकों की अनदेखी के कारण सड़क इतनी जल्दी क्षतिग्रस्त हो गई। ग्रामीणों के अनुसार इस मार्ग का निर्माण मार्केटिंग बोर्ड की ओर से करवाया गया है।
विज्ञापन
गेजू सैनी, मोना, बलबीर, ऋषि और सुरेश सहित अन्य ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सड़क निर्माण में कथित भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उनका कहना है कि पिछली बार भी विभाग ने सड़क बनाई थी लेकिन गुणवत्ता पर सवाल उठने के बाद वह जल्दी टूट गई थी। ग्रामीणों ने मांग की कि पूरे मामले की जांच सीएम फ्लाइंग या विजिलेंस से करवाई जाए। साथ ही जिम्मेदार ठेकेदार और अधिकारियों पर कार्रवाई हो।
विज्ञापन
मार्केटिंग बोर्ड के कार्यकारी अभियंता आनंद कुमार ने बताया कि सड़क निर्माण के मामले की जांच करवाई जाएगी। सड़क को भी ठीक कराया जाएगा ताकि आमजन को आवागमन में परेशानी न हो।