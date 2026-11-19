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गांव जमालपुर निवासी गेजू सैनी सहित अन्य ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। तय मानकों की अनदेखी के कारण सड़क इतनी जल्दी क्षतिग्रस्त हो गई। ग्रामीणों के अनुसार इस मार्ग का निर्माण मार्केटिंग बोर्ड की ओर से करवाया गया है।गेजू सैनी, मोना, बलबीर, ऋषि और सुरेश सहित अन्य ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सड़क निर्माण में कथित भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उनका कहना है कि पिछली बार भी विभाग ने सड़क बनाई थी लेकिन गुणवत्ता पर सवाल उठने के बाद वह जल्दी टूट गई थी। ग्रामीणों ने मांग की कि पूरे मामले की जांच सीएम फ्लाइंग या विजिलेंस से करवाई जाए। साथ ही जिम्मेदार ठेकेदार और अधिकारियों पर कार्रवाई हो।मार्केटिंग बोर्ड के कार्यकारी अभियंता आनंद कुमार ने बताया कि सड़क निर्माण के मामले की जांच करवाई जाएगी। सड़क को भी ठीक कराया जाएगा ताकि आमजन को आवागमन में परेशानी न हो।