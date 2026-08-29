Fatehabad News: 12 साल का बच्चा डेंगू पॉजिटिव, सर्वे में 454 जगह मिल चुका लारवा

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जिले में अब डेंगू मरीजों का आंकड़ा 6 तक पहुंच गया है। वहीं विभाग का डेंगू और मलेरिया पर नियंत्रण के लिए रेपिड फीवर सर्वे जारी है। सर्वे में 2425 लोग बुखार से पीड़ित पाए गए हैं। इसके साथ ही, 454 घरों में डेंगू का लारवा मिला है। जिसके बाद संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं।स्वास्थ्य विभाग की तरफ 1,94,000 घरों के सर्वे का लक्ष्य रखा गया। विभाग की तरफ से गठित टीमों ने 1,62,023 घरों का सर्वे किया। सर्वे के दौरान 2425 बुखार पीड़ित मिले और ब्लड स्लाइड बनाई गई। हालांकि मलेरिया की पुष्टि नहीं हुई है।सर्वे के दौरान 94 घरों में लारवा मिला और अब तक 454 घरों में मिल चुका है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मौसम में बदलाव के बाद से लोग तेजी से वायरल संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं।- कूलरों और गमलों में मिल रहा लारवास्वास्थ्य विभाग की टीमों ने व्यापक स्तर पर रैपिड फीवर सर्वे किया। इस सर्वे में कुल 2425 लोगों में बुखार के लक्षण पाए गए। इन सभी बुखार पीड़ितों को आवश्यक चिकित्सा सलाह और दवाएं उपलब्ध कराई गईं। विभाग ने उन्हें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की भी सलाह दी। सर्वे के दौरान कई घरों में पानी जमा होने के कारण लारवा पनपते हुए मिले। अधिकारियों के अनुसार घरों में गमलों, कूलर के टैंक और फ्रिज की ट्रे में लारवा मिल रहा है।डेंगू के जिले में 6 मामले आ चुके हैं। डेंगू से बचाव के लिए सतर्क रहने का आग्रह किया गया है। घरों के कूलर, गमले और अन्य बर्तनों में पानी जमा न होने दें। पुराने टायरों और कबाड़ को हटा दें जहां पानी इकट्ठा हो सकता है। मच्छरदानी का प्रयोग करें और पूरी बाजू के कपड़े पहने।- डॉ. विष्णु मित्तल, जिला महामारी रोकथाम अधिकारी।