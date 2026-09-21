Fatehabad News: जिले के 12 प्राइमरी सरकारी स्कूल होंगे मर्ज, अधिक विद्यार्थी वालों में होगा समायोजन

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शिक्षा विभाग ने सरकारी प्राथमिक स्कूलों के समायोजन और एकीकरण की योजना तैयार की है। इसके तहत एक ही परिसर में संचालित स्कूलों को एक साथ किया जाएगा। करीब 100 मीटर के दायरे में स्थित स्कूल भी इस प्रक्रिया में शामिल किए जाएंगे। जिले में ऐसे 12 स्कूल चिह्नित किए गए हैं।विभागीय योजना के अनुसार यदि दो प्राथमिक स्कूल एक ही परिसर में चल रहे हैं तो विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर एक स्कूल का दूसरे में विलय किया जाएगा। जिस स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होगी उसमें दूसरे स्कूल को मर्ज किया जाएगा। एक ही परिसर में चल रहे राजकीय कन्या प्राथमिक स्कूल भी इस प्रक्रिया में शामिल हैं।जिले के विभिन्न खंडों में स्कूलों की स्थिति की जानकारी जुटाई गई। बीईओ कार्यालय स्तर पर इसकी रिपोर्ट तैयार की गई। रिपोर्ट में विद्यार्थियों की संख्या के साथ स्कूलों के बीच की दूरी और अन्य जरूरी जानकारी शामिल की गई है। संबंधित बीईओ कार्यालयों से रिपोर्ट जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंच चुकी है।अब जिला स्तर पर रिपोर्ट की जांच की जाएगी। इसके बाद स्कूलों के एकीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। विभाग की ओर से पिछले दिनों इस विषय पर अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। इसमें चिह्नित स्कूलों के विलय और सह-शिक्षा व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए थे।अधिकारियों के अनुसार रिपोर्ट की जांच के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद संबंधित स्कूलों में विद्यार्थियों और स्टाफ के समायोजन सहित अन्य व्यवस्थाओं पर कार्रवाई होगी। विभाग का उद्देश्य उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करना और विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार स्कूलों का समायोजन करना है।जिले के 12 स्कूल मर्ज होंगे। इस बारे में रिपोर्ट आई है लेकिन अभी इसका सत्यापन किया जा रहा है। इसके बाद निदेशालय को भेजा जाएगा।- अनीता बाई, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी