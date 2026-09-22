Fatehabad News: बारह करोड़ की मरम्मत के बीच मरीजों की सुविधा क्यों पड़ी वेंटिलेटर पर

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एमसी कॉलोनी निवासी शकुंतला के पैर में फ्रैक्चर था। परिजन उसे उपचार के लिए नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचे। जांच के बाद उसके पैर पर प्लास्टर चढ़ाया गया। इसके बाद आयुष्मान कार्ड का सत्यापन कराया जाना था। उसके लिए महिला को आपातकालीन विभाग से करीब 50 मीटर दूर स्थित स्थान पर ले जाना था।फ्रैक्चर के कारण महिला के लिए पैदल जाना संभव नहीं था। परिजनों ने आपातकालीन विभाग के बाहर खड़ी व्हीलचेयर लेने का प्रयास किया पर वह खराब मिली। ऐसे में महिला को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की व्यवस्था नहीं हो सकी। महिला काफी देर तक कुर्सी पर ही बैठी रही।इसके बाद परिजन महिला वार्ड से व्हीलचेयर लेकर आए। फिर महिला को आयुष्मान कार्ड सत्यापन के लिए ले जाया गया। प्रक्रिया पूरी होने के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली।परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में व्हीलचेयर जैसी मूलभूत सुविधा उपलब्ध न होने के कारण घायल महिला को परेशानी उठानी पड़ी। उन्होंने अस्पताल प्रशासन से मांग की कि मरीजों की सुविधा के लिए सभी व्हीलचेयर दुरुस्त रखी जाएं और जरूरतमंद मरीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की समुचित व्यवस्था की जाए।नागरिक अस्पताल में व्हील चेयर और स्ट्रेचर की व्यवस्था है। अगर कहीं दिक्कत है तो उसे सही करवाया जाएगा।- डॉ. बुधराम, सिविल सर्जन