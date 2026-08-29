कुरुक्षेत्र: कचार उठान का विरोध करने पर सफाई कर्मियों पर एक्शन, हिरासत में लिए गए दर्जनों कर्मचारी
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़ Published by: शाहिल शर्मा Updated Sat, 29 Aug 2026 08:00 PM IST
सार
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, हड़ताल के कारण सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ गई थी और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा जमा होने से दुर्गंध फैलने लगी थी।
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विस्तार
हरियाणा में नगर निकाय के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसके चलते शहर में कचरे के ढेर लग गए हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस बल की मदद से कुरुक्षेत्र में टिप्पर निकाले गए और घर-घर कचरा उठान का काम शुरू किया गया। इस दौरान विरोध करने वाले दर्जनों कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया गया।
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, हड़ताल के कारण सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ गई थी और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा जमा होने से दुर्गंध फैलने लगी थी। नागरिकों की शिकायतों को देखते हुए प्रशासन ने पुलिस सुरक्षा में टिप्पर और अन्य वाहनों को मैदान में उतारा। टीमों ने विभिन्न इलाकों में पहुंचकर डोर-टू-डोर कचरा एकत्र किया।
इस दौरान हड़ताली सफाई कर्मचारियों ने कचरा उठान का विरोध किया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने कई कर्मचारियों को हिरासत में लिया।
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प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, हड़ताल के कारण सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ गई थी और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा जमा होने से दुर्गंध फैलने लगी थी। नागरिकों की शिकायतों को देखते हुए प्रशासन ने पुलिस सुरक्षा में टिप्पर और अन्य वाहनों को मैदान में उतारा। टीमों ने विभिन्न इलाकों में पहुंचकर डोर-टू-डोर कचरा एकत्र किया।
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इस दौरान हड़ताली सफाई कर्मचारियों ने कचरा उठान का विरोध किया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने कई कर्मचारियों को हिरासत में लिया।