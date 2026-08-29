फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Dozens of employees detained in Kurukshetra

कुरुक्षेत्र: कचार उठान का विरोध करने पर सफाई कर्मियों पर एक्शन, हिरासत में लिए गए दर्जनों कर्मचारी

Sat, 29 Aug 2026 08:00 PM IST
शाहिल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़ Published by: शाहिल शर्मा Updated Sat, 29 Aug 2026 08:00 PM IST
सार

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, हड़ताल के कारण सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ गई थी और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा जमा होने से दुर्गंध फैलने लगी थी।

विज्ञापन
Dozens of employees detained in Kurukshetra
Crime demo - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हरियाणा में नगर निकाय के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसके चलते शहर में कचरे के ढेर लग गए हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस बल की मदद से कुरुक्षेत्र में टिप्पर निकाले गए और घर-घर कचरा उठान का काम शुरू किया गया। इस दौरान विरोध करने वाले दर्जनों कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया गया।
विज्ञापन


प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, हड़ताल के कारण सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ गई थी और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा जमा होने से दुर्गंध फैलने लगी थी। नागरिकों की शिकायतों को देखते हुए प्रशासन ने पुलिस सुरक्षा में टिप्पर और अन्य वाहनों को मैदान में उतारा। टीमों ने विभिन्न इलाकों में पहुंचकर डोर-टू-डोर कचरा एकत्र किया।
विज्ञापन


इस दौरान हड़ताली सफाई कर्मचारियों ने कचरा उठान का विरोध किया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने कई कर्मचारियों को हिरासत में लिया। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed