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Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   The Great Khali's car involved in a collision on GT Road in Panipat.

पानीपत: द ग्रेट खली की गाड़ी की जीटी रोड पर हुई टक्कर, करुक्षेत्र जाते समय हुआ हादसा

Sat, 29 Aug 2026 06:46 PM IST
मयूर शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत Published by: मयूर शर्मा Updated Sat, 29 Aug 2026 06:46 PM IST
सार

ये हादसा तब हुआ जब खली कुरुक्षेत्र जा रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही खली के लिए दूसरी गाड़ी उपलब्ध कराई गई जिसके सवार होकर वो कुरुक्षेत्र की तरफ निकल गए।

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The Great Khali's car involved in a collision on GT Road in Panipat.
पानीपत में द ग्रेट खली की गाड़ी की जीटी रोड पर हुई टक्कर - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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शनिवार शाम को द ग्रेट खली की गाड़ी की हादसे का शिकार हो गई। ये हादसा पानीपत में जीटी रोड हुआ। गनीमत रही इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है। ये हादसा तब हुआ जब खली कुरुक्षेत्र जा रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही खली के लिए दूसरी गाड़ी उपलब्ध कराई गई जिसके सवार होकर वो कुरुक्षेत्र की तरफ निकल गए।
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