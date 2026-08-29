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Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   Haryana ambala Naggal Police Station SHO dies after being shot by his service revolver; suspected suicide.

हरियाणा: नग्गल थाना प्रभारी की सर्विस रिवॉल्वर से गोली लगने से मौत; सुसाइड की आशंका

Sat, 29 Aug 2026 04:44 PM IST
मयूर शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला Published by: मयूर शर्मा Updated Sat, 29 Aug 2026 04:44 PM IST
सार

मूल रूप से कुरुक्षेत्र जिले के रामगढ़ रोड के रहने वाले सब-इंस्पेक्टर कर्मवीर सिंह पिछले एक साल से नग्गल थाने में एसएचओ के पद पर कार्यरत थे। कर्मवीर सिंह के छाती के आरपास हो गई गोली।

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Haryana ambala Naggal Police Station SHO dies after being shot by his service revolver; suspected suicide.
नग्गल थाना प्रभारी की सर्विस रिवॉल्वर से गोली लगने से मौत - फोटो : संवाद

विस्तार
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अंबाला में नग्गल थाना एसएचओ कर्मवीर सिंह की गोली लगने से मौत हो गई। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि गोली कैसे लगी लेकिन पास में ही उनकी सर्विस रिवॉल्वर पड़ी मिली है जिससे आत्महत्या की आशंकी भी जताई जा रही है। गोली छाती के आरपार हो गई। मूल रूप से कुरुक्षेत्र जिले के रामगढ़ रोड के रहने वाले सब-इंस्पेक्टर कर्मवीर सिंह पिछले एक साल से नग्गल थाने में एसएचओ के पद पर कार्यरत थे।
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घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई और उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल शव को अंबाला के नागरिक अस्पताल की मॉर्च्यूरी में रखवा दिया गया है, जहां पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।
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बता दें कि कर्मवीर सिंह पेहोवा से चीका रोड स्थित रामगढ़ गांव में रहते थे, उनके दो बच्चे हैं और दोनों ही कनाडा में हैं। बेटी रवीना शादीशुदा है। शादी होने के बाद बेटी कनाडा चली गई थी। कर्मवीर सिंह के दो भाई हैं और दो बहने हैं।
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