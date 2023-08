Nuh Clash: हिंसा के इनपुट को लेकर सरकार में ही टकराव, नहीं मिल रहे सुर

नूंह में धार्मिक यात्रा से पहले ही हिंसा के इनपुट को लेकर हरियाणा सरकार में ही टकराव पैदा हो गया है। एक तरफ नूंह के सीआईडी इंस्पेक्टर का दावा है कि दस दिन पहले ही वह हिंसा की आशंका को लेकर रिपोर्ट दे चुके हैं, लेकिन हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज इससे इन्कार कर रहे हैं। विज का दावा है कि गृह मंत्रालय के पास इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी।

Haryana Government has decided to immediately shift the Battalion Headquarters of 2nd IRB from Police Complex, Bhondsi to district Nuh to meet imminent operational exigencies of maintaining law and order: Haryana Govt pic.twitter.com/jm5MSGNdva