जमीन के विवाद में किसान की हत्या: महम के भराण में देर रात की वारदात, लाठी-डंडों से पीटकर मार डाला

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पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच में पता चला है कि भराण निवासी संजय व कर्मबीर आपस में एक ही परिवार से हैं। दोनों पक्षों के बीच जमीन की खेवट को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। रविवार रात करीब सवा नौ बजे दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। मामला बढ़ने पर आरोपी पक्ष लाठी व डंडे लेकर आ गया। गांव के युवक नवीन का आरोप है कि कर्मवीर, रमेश, सन्नी व दो अन्य लोगों ने संजय पर लाठी व डंडों से हमला कर दिया। गंभीर हालत में उसे पीजीआई लाया गया जहां देर रात मौत हो गई। सोमवार को पुलिस पोस्टमार्टम के बाद मामले में आगे की कार्रवाई करेगी।जिले में सितंबर माह में लगातार हत्या की वारदात हो रही हैं। सबसे पहले ब्राह्मणवास गांव में एक महिला की उसके बेटे ने ही गला घोंटकर हत्या कर दी। फिर यूपी के टैक्सी चालक की लूट के बाद हत्या कर दी गई। शव मदीना गांव में आकाशवाणी के पीछे जलता मिला। इसके बाद महम के पार्क में जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहे 17 साल के युवक अरमान की चाकू मारकर हत्या की गई। फिर निडाना गांव में किसान की पैसे के लेनदेन में हत्या कर दी गई। अब भराण गांव में हत्या की वारदात हुई है।