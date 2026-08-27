Charkhi Dadri News: खेलों में भी रोजगार की अपार संभावनाएं, विद्यार्थी बन सकते हैं आत्मनिर्भर

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कार्यक्रम में डॉ. कृष्ण कुमार ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में खेल केवल शारीरिक गतिविधि तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि यह व्यवसाय और रोजगार का एक बड़ा क्षेत्र बनकर उभरे हैं। विद्यार्थियों के लिए खेल प्रशिक्षण केंद्र, फिटनेस सेंटर, स्पोर्ट्स अकादमी तथा खेल उपकरणों के व्यवसाय जैसे क्षेत्रों में स्वरोजगार की अपार संभावनाएं मौजूद हैं।कार्यक्रम के अंत में डॉ. कृष्ण कुमार ने विद्यार्थियों और महाविद्यालय स्टाफ का आभार व्यक्त किया। डॉ. सुभाष ने भी कार्यक्रम में भाग लेने वाले विद्यार्थियों एवं स्टाफ सदस्यों का धन्यवाद किया।वहीं राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दादरी में माई भारत पोर्टल के अंतर्गत आयोजित खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों एवं राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) स्वयंसेवकों को संबोधित किया। कार्यक्रम का महाविद्यालय में सीधा प्रसारण दिखाया गया, जिसे विद्यार्थियों ने ध्यानपूर्वक सुना। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से अधिक से अधिक खेल गतिविधियों में भाग लेने का आह्वान करते हुए कहा कि खेलों से शारीरिक और मानसिक विकास होता है। खेल जीवन में अनुशासन, आत्मविश्वास, टीम भावना और सकारात्मक सोच विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।महाविद्यालय के विद्यार्थियों और एनएसएस स्वयंसेवकों ने प्रधानमंत्री के संदेश को गंभीरता से सुना व अपने जीवन में खेलों को अपनाने और उनके बताए विचारों का पालन करने का संकल्प लिया।